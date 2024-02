Oscar 2024, quando e come vedere il film candidato La sala professori

Tra i tanti film candidati agli Oscar 2024 c'è anche La sala professori, presentato in anteprima nella sezione Panorama del Festival di Berlino, dove ha ottenuto il premio come Miglior film e il Premio Europa Cinema Label, e recentemente nominato agli Oscar come miglior film internazionale.

Il film, che si presenta oggi nel nuovo trailer italiano, arriverà nelle sale nostrane a partire dal prossimo 29 febbraio, distribuito da Lucky Red: protagonista assoluta è Leonie Benesch (Il Nastro Bianco, The Crown) nei panni di un’insegnante di scuola media al primo incarico alle prese con il mistero di una serie di furti e la necessità di trovare il colpevole. Carla Nowak (Leonie Benesch) è una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico: tutto sembra andare bene fino a quando una serie di piccoli furti all'interno della scuola mette in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di andare di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena.

Lo spazio scolastico come un campo di battaglia, specchio della società, in cui ad ogni azione corrisponde una reazione, con ripercussioni sulle vite di tutti coloro che lo abitano: un film ricco di tensione che mette a nudo le pecche di un sistema scolastico rigidamente retto sul rispetto della forma, in cui ci si interroga sul prezzo della verità e dell’onestà e in cui la cattiva informazione e il pregiudizio giocano un ruolo di primo piano.

Per altre novità sulla Notte degli Oscar, che si terrà il prossimo 10 marzo, scoprite 10 record stabiliti dalle nomination agli Oscar 2024.