Oscar 2024, abbiamo già i primi candidati: Air, John Wick e Creed si fanno avanti

É già tempo di Oscar: dopo aver comunicato le nuove regole per l'Oscar al miglior film, in questi giorni i membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanno ricevuto i primi screener per i titoli da votare ai prossimi Oscar 2024.

A segnalarlo in esclusiva ci ha pensato Variety, che in queste ore segnala che la piattaforma Academy Screening Room, aperta a tutti i membri dell'AMPAS idonei, ha ricevuto una prima ondata di film che si candidano ad essere presi in considerazione per la prossima edizione degli Academy Awards.

Sono nove i titoli selezionati finora, tra i quali spicca ovviamente Air di Ben Affleck di Amazon Studios, che forse tra tutti questi è l'unico con concrete possibilità di andare in nomination. Seguono poi Creed III, debutto alla regia di Michael B. Jordan targato MGM, Are You There God?, It's me Margaret di Kelly Fremon Craig e John Wick: Capitolo 4 di Chad Stahelski, entrambi della Lionsgate (con l'action di Keanu Reeves che è il principale portabandiera dell'atteso Oscar per i migliori stuntman, ormai da anni al centro del dibattito). Spazio poi all'animazione campione d'incassi di Super Mario Bros, film Illumination e Nintendo distribuito da Universal, ma anche agli indie BlackBerry, Monica, Somewhere in Queens e al documentario It Ain’t Over.

Ogni anno, l'Academy esegue un lungo processo di valutazione per ogni film che si candidata ad essere preso in considerazione per gli Oscar. Storicamente, sono oltre 300 i film in lizza per il premio come miglior film, dunque ovviamente nei prossimi mesi il portale Academy Screening Room accoglierà molti altri titoli, in base alle strategie dei distributori: sono loro, infatti, a decidere quando il proprio film sarà sottoposto all'attenzione dei membri dell'Academy, e non viceversa.