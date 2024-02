Oscar 2024, le prime previsioni: trionfo di Oppenheimer ma sconfitta di Cillian Murphy?

Oppenheimer è il film più nominato agli Oscar 2024 e certamente l'avversario da battere, ma in queste ore Variety ha sorpreso tutti con le sue previsioni ufficiali, secondo le quali Cillian Murphy sarà battuto da Paul Giamatti nella categoria di miglior attore protagonista.

Chiaramente siano ancora all'inizio della stagione dei premi 2024, con i premi delle principali gilde che inizieranno ad essere assegnati nei prossimi giorni e che contribuiranno a fornirci un quadro più specifico dei principali favoriti agli Oscar 2024, ma se da una parte Variety mette in conto un possibile strapotere del film di Nolan, che potrebbe battere il record di otto statuette di The Millionaire diventando il singolo film più vincente dal 2008 ad oggi, dall'altra la rivista prevede anche una sconfitta a sorpresa per Cillian Murphy a favore di Paul Giamatti, risultato che sarebbe doppiamente sorprendente se Oppenheimer dovesse effettivamente vincere tutti i maggiori premi (solitamente il film eletto Best Picture è accompagnato anche dalle statuette agli attori).

Ad ogni modo, ecco quali saranno i vincitori degli Oscar 2024 secondo Variety:

Miglior film : “Oppenheimer” (Universal Pictures)

: “Oppenheimer” (Universal Pictures) Regia : Christopher Nolan, “Oppenheimer” (Universal Pictures)

: Christopher Nolan, “Oppenheimer” (Universal Pictures) Attore protagonista : Paul Giamatti, “The Holdovers” (Focus Features)

: Paul Giamatti, “The Holdovers” (Focus Features) Attrice protagonista : Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films)

: Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films) Attore non protagonista : Robert Downey Jr, “Oppenheimer” (Universal Pictures)

: Robert Downey Jr, “Oppenheimer” (Universal Pictures) Attore non protagonista : Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers” (Focus Features)

: Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers” (Focus Features) Sceneggiatura originale : “Anatomy of a Fall” (Neon) — Justine Triet, Arthur Harari

: “Anatomy of a Fall” (Neon) — Justine Triet, Arthur Harari Sceneggiatore non originale : “Oppenheimer” (Universal Pictures) — Christopher Nolan

: “Oppenheimer” (Universal Pictures) — Christopher Nolan Film d'animazione : “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures) — Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal

: “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures) — Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal Scenografia : "Poor Things” (Searchlight Pictures) — Shona Heath, James Price, Szusza Mihalek

: "Poor Things” (Searchlight Pictures) — Shona Heath, James Price, Szusza Mihalek Fotografia : “Oppenheimer” (Universal Pictures) — Hoyte van Hoytema

: “Oppenheimer” (Universal Pictures) — Hoyte van Hoytema Costumi : “Poor Things” (Searchlight Pictures) — Holly Waddington

: “Poor Things” (Searchlight Pictures) — Holly Waddington Montaggio : “Oppenheimer” (Universal Pictures) — Jennifer Lame

: “Oppenheimer” (Universal Pictures) — Jennifer Lame Trucco e acconciatura : “Maestro” (Netflix) — Kazu Hiro, Kay Georgiou e Lori McCoy-Bell

: “Maestro” (Netflix) — Kazu Hiro, Kay Georgiou e Lori McCoy-Bell Sonoro : “Oppenheimer” (Universal Pictures) — Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo e Kevin O’Connell

: “Oppenheimer” (Universal Pictures) — Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo e Kevin O’Connell Effetti speciali : “Godzilla: Minus One” (Toho) — Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi e Tatsuji Nojima

: “Godzilla: Minus One” (Toho) — Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi e Tatsuji Nojima Colonna sonora : “Oppenheimer” (Universal Pictures) — Ludwig Göransson

: “Oppenheimer” (Universal Pictures) — Ludwig Göransson Canzone : “Barbie” – “What Was I Made For?” by Billie Eilish, Finneas O’Connell

: “Barbie” – “What Was I Made For?” by Billie Eilish, Finneas O’Connell Documentario : “20 Days in Mariupol” (PBS) — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner e Raney Aronson-Rath

: “20 Days in Mariupol” (PBS) — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner e Raney Aronson-Rath Film internazionale : “The Zone of Interest” (A24) — UK

: “The Zone of Interest” (A24) — UK Cortometraggio animato : “Letter to a Pig” (Miyu Distribution) — Tal Kantor e Amit R. Gicelter

: “Letter to a Pig” (Miyu Distribution) — Tal Kantor e Amit R. Gicelter Cortometraggio documentario : “The Last Repair Shop” (Searchlight Pictures) — Ben Proudfoot e Kris Bowers

: “The Last Repair Shop” (Searchlight Pictures) — Ben Proudfoot e Kris Bowers Cortometraggio live-action: “The Wonderful Story of Henry Sugar” (Netflix) — Wes Anderson e Steven Rales

Per altre novità dal mondo dell'Academy, scoprite il nuovo Premio Oscar appena annunciato, con una 24esima categoria che entrerà a far parte della premiazione a partire dagli Oscar 2026.