Oscar 2024, le previsioni di un membro dell'Academy: 'Emma Stone vincerà'

La sera degli Oscar è sempre più vicina, ed è sempre più difficile prevedere quale film si porterà a casa più statuette: qui potete trovare le ultime previsioni sugli Oscar 2024.

Alcuni membri dell'Academy hanno condiviso le loro opinioni sui possibili vincitori. Per quanto riguarda la categoria Miglior attrice, un anonimo votatore non ha dubbi: la vittoria sarebbe in mano a Emma Stone per la sua performance in Povere creature! di Yorgos Lanthimos. "Povere creature non mi è piaciuto. Ma lei è stata incredibile, mi è piaciuta molto. Probabilmente vincerà. Merita di vincere". Ma non mancano le lodi per le altre candidate presenti nella categoria: "Lily Gladstone è stata fantastica. Non parlava molto ma aveva un'incredibile presenza. Ma anche Sandra Huller è stata molto brava in Anatomy of a Fall. È dura".

Qual è la situazione nella categoria Miglior attore? I membri dell'Academy interpellati da IndieWire non si sono sbilanciati a riguardo, ma alcuni di loro hanno espresso un parere molto positivo nei confronti dell'interpretazione di Paul Giamatti in The Holdovers: "È riuscito a catturare qualcosa di molto commovente con la sua performance", ma ha lodato anche il lavoro di Bradley Cooper, Jeffrey Wright e Cillian Murphy. Per quanto riguarda la categoria dei miglior attori non protagonisti invece non sembrano esserci dubbi: "Ho amato Ryan Gosling. Voterò per lui". Voi cosa ne pensate? Condividete il parere dei membri dell'Academy? Scrivetecelo nei commenti! Nel frattempo, qui potete trovare tutto quello che c'è da sapere per vedere la cerimonia degli Oscar in diretta in Italia.