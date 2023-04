Oscar 2024: è il momento di un premio per gli stuntman?

Tra i professionisti del settore degli stuntman cresce il malcontento per la mancanza di un premio Oscar per quello che loro considerano il loro personale contributo all'arte e al cinema.

John Wick 4 ha di recente superato i 270 milioni di dollari al botteghino mondiale, è quindi lo stesso regista Chad Stahelski a porsi domande sulla questione.

"Non credo che ci sia un buon motivo per non dare un premio oscar a degli stuntman, dov'è il premio per l'azione?".

Per un'industria che mai come quest'anno si fonderà sui film d'azione, i sostenitori di un premio oscar agli stuntman credono che queste pellicole renderanno il loro lavoro sempre più difficile da ignorare alle future premiazioni.

Basti pensare che nei prossimi mesi usciranno pellicole che fanno del puro intrattenimento il loro punto forte, basta dare un'occhiata al trailer di Mission Impossible: Dead Reckoning.

I sostenitori sperano quindi in un riconoscimento per tutto il lavoro che viene svolto per le acrobazie sbalorditive di questi film.

Tuttavia non è rimasto molto tempo a disposizione, in Aprile l'amministrazione dell'Academy si riuscire per effettuare la revisione annuale delle regole per gli oscar. Ciò significa che c'è un arco di tempo veramente ristretto per dare una possibilità anche agli stuntman di ricevere il proprio riconoscimento per il lavoro svolto.

Ci sono tuttavia delle motivazioni, secondo alcuni addetti ai lavori, per le quali non è stato tutt'ora creato un premio del genere: ciò porterebbe ad un ulteriore allungamento della cerimonia, già spesso criticata per il protrarsi eccessivamente con le premiazioni, inoltre si teme che l'ambito premio potrebbe portare il verificarsi di acrobazie sempre più spericolate e pericolose sul set, mettendo a rischio l'incolumità di coloro che ci lavorano.

Non resta quindi che attendere la prossima edizione per sapere se anche per gli stuntman l'accademy riserverà un premio speciale, nell'attesa ecco cosa ne pensiamo degli oscar 2023.