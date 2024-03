Oscar 2024: quante possibilità ha Godzilla Minus One di vincere la statuetta?

Quante possibilità ha Godzilla Minus One di vincere agli Oscar 2024? Se la sfida più appassionante potrebbe essere quella che vedrà contrapposti Spider-Man: Across the Spider-Verse e Il ragazzo e L'airone, anche la vittoria dell'Oscar per i migliori effetti speciali è tutta ancora da decidere.

Il film di Takashi Yamazaki, il primo nella storia del longevo franchise di Godzilla ad ottenere una candidatura agli Academy Awards, dovrà vedersela con quattro film di Hollywood, lo sci-fi The Creator, il kolossal storico Napoleon, l'action Mission: Impossible - Dead Reckoning e il cinecomic Guardiani della Galassia 3, tutti avversari di livello contro i quali, però, Godzilla Minus One potrebbe ruggire presente.

Addirittura, l'ultimo aggiornamento da Vanity Fair - che ha ospitato il party pre-Oscar in queste ore - riferisce che Godzilla Minus One è il favorito per la vittoria, che comunque sarà giocata al photo finish con The Creator, per un'altra gara 'quasi' a due che curiosamente, come in quella tra Spider-Man e Hayao Miyazaki, vede coinvolto un film giapponese. Sia Godzilla Minus One che The Creator hanno ottenuto la massima qualità visiva possibile da budget relativamente bassissimi (75-80 milioni per il film di Gareth Edwards, una cifra risibile rispetto alla media dei blockbuster hollywoodiani, addirittura 10-15 milioni Godzilla Minus One) e questo fattore, estremamente pubblicizzato, potrebbe aver indirizzato l'Academy verso i due film: ma chi la spunterà, in questa gara all'ultimo voto (e all'ultimo centesimo)?

Lo scopriremo il prossimo 10 marzo: nel frattempo, Oppenheimer resta il favorito per la vittoria degli Oscar 2024.