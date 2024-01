Oscar 2024, quanti sono i possibili candidati come Miglior film?

"It's the most wonderful time of the year": no, non è (solo) il Natale ma la corsa ai premi Oscar. Si tratta del momento più atteso dell'anno, l'occasione più ambita da studios, registi, attori e qualsiasi lavoratore nel mondo del cinema.

Centinaia, forse migliaia di pellicole popolano le sale mondiali nell'arco di dodici mesi, ma solo una decina, infine una cinquina di esse sopravvivrà all'Hunger Games dei lungometraggi per decretare l'unico e solo vincitore assoluto della categoria regina: Miglior Film, il Santo Graal del Cinema, l'agognato titolo in grado di diventare vera e propria ragione di una carriera, se non di un'intera vita: è esattamente quella statuetta "l'amor che move 'l sole e le altre... star" in quel di Hollywood.

Ma vista la mole di opere cinematografiche prodotte e distribuite nel corso di un anno, la domanda sorge spontanea: "Quante di esse sono candidabili alla vittoria finale?". Nessuna risposta improvvisata: l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha effettuato la scrematura definitiva, annunciando ufficialmente che, su un totale di 321 lungometraggi in corsa per i premi, saranno 265 i lungometraggi in lizza per l'Oscar come Miglior Film.

Lo scarto tra il totale dei film e quelli idonei alla conquista della principale categoria è dovuta a complicati e dettagliati requisiti di ammissibilità aggiuntivi (se siete amanti dei cavilli tecnici, cliccate qui per scoprirli). Tutti i lungometraggi idonei devono necessariamente avere una durata superiore a 40 minuti; qualsiasi film più breve sarebbe considerato un cortometraggio.

La votazione per le nomination inizierà giovedì 11 gennaio per concludersi martedì 16 gennaio. Le nomination agli Oscar 2024, già oggetto di polemiche per Barbie, saranno annunciate martedì 23 gennaio: allora non ci resterà che attendere con spasmodica trepidazione la cerimonia, la quale avrà luogo al Dolby Theatre dell'Ovation Hollywood domenica 10 marzo.

State già preparando pop corn e bibite (caldamente consigliato il caffè) da gustare per accompagnare la visione della notte delle notti? Se come noi non state più nella pelle, rimediate alla lancinante attesa scoprendo i segreti sulla categoria Miglior regia.