Oscar 2024, è già polemica! Judd Apatow: 'Considerare Barbie non originale è un insulto'

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi l'Academy ha classificato Barbie come film non originale in vista degli Oscar 2024, con il blockbuster Warner Bros che dovrà competere nella sezione delle migliori sceneggiature adattate, ma la cosa non è stata presa benissimo.

Il regista Judd Apatow si è espresso duramente contro la decisione dell'Academy, che ha classificato quella di Greta Gerwig e Noah Baumbach come una sceneggiatura 'non originale', nonostante la storia del film sia a tutti gli effetti originale e non il frutto di un adattamento di qualche libro, fumetto o via dicendo. Per Apatow si tratta di una "decisione offensiva per gli autori" perché "non hanno lavorato in alcun modo su materiale pre-esistente", ha scritto sabato il regista su X.

Variety ha riferito in esclusiva questa settimana che, nonostante la Warner Bros abbia candidato il film nella categoria di miglior sceneggiatura originale, Barbie dovrà competere nella categoria della migliore sceneggiatura adattata nella corsa agli Oscar, una sezione molto più difficile quest'anno rispetto a quella parallela visti i tanti altri concorrenti in gara già certi di una nomination, come ad esempio Killers of the flower moon e Oppenheimer, solo per citarne due. Da notare comunque che, storicamente, gli Oscar per le sceneggiature sono sempre stati fonti di polemiche di questo tipo, dato che molti film incentrati su personaggi preesistenti – come i precedenti candidati all’Oscar Toy Story 3, Borat 2, Before Sunset e Before Midnight – sono stati classificati come sceneggiature adattate.

