Oscar 2024, è già polemica: per arrivare a Best Picture un film dovrà essere inclusivo

Neanche il tempo di imparare a memoria tutti i vincitori degli Oscar 2023 che già a Hollywood si è iniziato a parlare degli Oscar 2024, la cui nuova politica relativa all'inclusività in queste ore ha dato il via a nuove polemiche.

Come si legge sull'Hollywood Reporter di oggi martedì 14 marzo, infatti, in occasione della 96esima edizione degli Academy Awards le regole cambieranno, ma non in merito al passaggio in sala obbligatorio di un film nell'era dello streaming: a quanto pare, infatti, per sperare di ottenere una nomination a Best Picture, vale a dire la categoria principale, un film dovrà rispettare le nuove regole dell'Academy relative all'inclusività, su razza, genere e orientamenti sessuali dei membri del cast e della troupe, col sito dell'Academy che pone anche domanda relative a forme di autismo, dolore cronico o malattie mentali.

Naturalmente non tutti sono d'accordo con questo nuovo modello, e in città è scoppiata la polemica. Un regista, rimasto anonimo, ha dichiarato all'Hollywood Reporter: "Non lo so, forse qualcuno della mia troupe era neurodivergente. Ma non spetta a me chiedere. Hanno fatto il loro lavoro? Grande. E ora come faremo a sapere chi è gay quando è illegale chiederlo?" Tutto questo fa parte dei nuovi standard di rappresentazione e inclusione dell'Academy per l'idoneità all'Oscar, con l'obiettivo di creare assunzioni più inclusive: "L'intenzione è encomiabile, ma molte delle domande che vengono poste mettono a disagio", dichiara un altro produttore. “Non ho intenzione di scrivere a tutti gli attori e chiedere qual è il loro orientamento sessuale. Davvero qualcuno vuole andare in giro a domandare: 'Ehi, sei disabile per caso?".

Queste nuove regole entreranno effettivamente in vigore per i 96esimi Academy Awards, vale a dire gli Oscar 2024 del prossimo anno. Dalla prossima Notte degli Oscar, un film dovrà soddisfare un minimo di due dei quattro standard di inclusione richiesti per essere idoneo alla categoria Miglior Film: ad esempio, dovrà avere uno dei suoi attori principali o secondari appartenente ad un gruppo razziale o etnico sottorappresentato oppure una trama incentrata su un gruppo sottorappresentato, comprese donne, persone LGBTQ e persone con disabilità; oppure potrebbe soddisfare gli standard di accesso e opportunità del settore offrendo uno stage retribuito e opportunità di formazione per le persone appartenenti a gruppi sottorappresentati.

Manca ancora un anno, ma le polemiche sono appena iniziate. Probabilmente Paul Schrader non sarà molto contento...