Oscar 2024, la performance di Ryan Gosling è una citazione a un film iconico: ecco quale

Tra momenti più memorabili degli Oscar 2024, spicca senza ombra di dubbio l'esibizione di Ryan Gosling in "I'm Just Ken", uno dei cinque brani candidati nella categoria "miglior canzone originale".

Di rosa shocking vestito, l'artista ha iniziato ad intonare il brano dalla platea, per poi spostarsi sul palcoscenico del Dolby Theatre di Los Angeles, dove ha raggiunto un Mark Ronson intento a suonare il piano: il celebre musicista e produttore è infatti co-autore (insieme a Andrew Wyatt) del pezzo, parte della colonna sonora del film Barbie, diretto da Greta Gerwig. A questo punto, una scalinata rosa era lì ad attendere Ryan Gosling, protagonista di una coreografia strepitosa al fianco di un gruppo di ballerini vestiti con cravatte a righe e cappelli da cowboy. Una scelta d'abbigliamento certamente non casuale!

L'incredibile presenza scenica del cantante/attore ha fatto il più (anche se il contributo di Slash è stato a dir poco travolgente!), ma in questa trascinante esibizione c'è stato anche spazio per un doveroso tributo alla storia del cinema. Mentre i ballerini erano sul palcoscenico, infatti, era impossibile non pensare all'iconica performance di Marilyn Monroe di "Diamonds are a girl's best friend", qui citata anche per mezzo dei costumi indossati dal corpo di ballo. Una delle sequenze più indimenticabili del film "Gli uomini preferiscono le bionde" (1953) era stata già rievocata da Madonna nel videoclip musicale di "Material Girl".

"I'm Just Ken" non avrà vinto l'ambita statuetta (che è andata invece al brano "What was I made for?" scritto da Billie Eilish e Finneas O'Connell sempre per il film Barbie), ma l'esibizione di ieri ha senza ombra di dubbio soddisfatto le aspettative di noi spettatori, in un tripudio di vibrazioni "pop" impossibile da dimenticare.

