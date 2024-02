Oscar 2024, si parte: aperte ufficialmente le votazioni per eleggere i vincitori

Dopo le nomination ai WGA Awards e l'annuncio dei vincitori dei VES Awards, da segnalare che in queste ore la stagione dei premi 2024 raggiunte un punto cruciale con l'apertura delle votazioni finali per gli Oscar 2024.

I votanti saranno chiamati ad offrire le proprie preferenze per la 96 esima edizione degli Oscar da oggi fino al prossimo 27 febbraio, con i risultati delle loro votazioni che verranno annunciati durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024, che dall'Italia sarà seguita nella notte tra il 10 e l’11 marzo: come vi avevamo riportato qualche giorno fa, la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles sarà trasmessa dalla Rai in tv e in streaming, con la trasmissione live che andrà in onda su Rai 1.

In attesa dei SAG Awards, che saranno consegnati questo week-end, per l'esattezza il 24 febbraio, insieme ai PGA Awards agli Independent Spirit Awards (che invece saranno consegnati il 25 febbraio) l'idea generale è che i giochi siano più o meno fatti per gli Oscar 2024, e l'impressione è che Oppenheimer sia in corsa per portare a casa un gran numero di premi, con alcuni che prevedono che quello di Christopher Nolan diventerà il film più premiato dai tempi di The Millionaire.

Staremo a vedere cosa verrà fuori dai SAG e dai PGA Awards, ma dopo aver vinto ai DGA Awards e a BAFTA ed essere diventato di gran lunga il film più premiato del 2023, tutto sembra indicare che il 2024 sarà l'anno di Oppenheimer.