Oscar 2024, Al Pacino preso di mira sui social:'Caotico e confusionario'

Ad una leggenda di Hollywood come Al Pacino è stato affidato l'onere di annunciare il vincitore del premio principale della Notte degli Oscar, quello al miglior film, che ha visto trionfare senza troppe sorprese Oppenheimer di Christopher Nolan. Tuttavia, l'intervento della star de Il padrino non è stato particolarmente apprezzato.

Gli spettatori dell'Oscar hanno definito 'caotico' e 'confuso' l'annuncio del premio da parte di Al Pacino, sottolineando come l'attore non abbia creato la giusta suspence e non abbia nemmeno presentato i titoli dei film candidati.

"Uno solo riceverà il premio come miglior film e... Devo prendere la busta e lo farò, eccola qui" ha esordito Pacino.



La goffaggine, volontaria o meno, di Al Pacino non è stata particolarmente apprezzata e sui social sono comparsi diverse critiche nei confronti del divo, dopo aver annunciato la vittoria di Oppenheimer per il miglior film, a coronamento di un anno meraviglioso per Christopher Nolan.

"Sono ossessionato dal modo in cui Al Pacino ha annunciato Oppenheimer come miglior film, non poteva essere più caotico e confuso" ha scritto un utente su X.

I titoli candidati al premio principale, quello dedicato al miglior lungometraggio dell'anno secondo l'Academy, erano, oltre a Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, The Holdovers - Lezioni di vita, American Fiction, Povere creature!, Past Lives, La zona d'interesse, Barbie, Anatomia di una caduta e Maestro.



