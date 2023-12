Oscar 2024, Oppenheimer è fuori dai VFX: Barbie, Rebel Moon e Godzilla nella shortlist

Gli Oscar 2024 entrano nel vivo con l'annuncio della shortlist dedicata alla categoria dei migliori effetti speciali, con la gara per questa ambita statuetta già ridotta a soli venti titoli i cui nomi sono stati svelati in queste ore.

I primi 20 finalisti dell'Oscar degli effetti visivi sono ufficialmente passati al turno successivo di votazioni: tra questi ci sono Barbie di Greta Gerwig, Poor Things di Yorgos Lanthimos, Rebel Moon: Part One – A Child of Fire di Zack Snyder e, l’unico contendente al film d’animazione, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Tante le sorprese, come ad esempio l'inclusione di Godzilla: Minus One, l'unico titolo straniero nella rosa di candidati, ma anche l'assenza di Oppenheimer di Christopher Nolan, soppiantato dal nuovo film di George Clooney, il dramma sportivo The Boys in the Boat di Prime Video: per il film di Nolan, che per alcuni punta a raggiungere il record assoluto di 15 nomination agli Oscar, l'assenza in questa categoria era comunque stata messa in conto, considerata la quasi totale assenza di effetti speciali.

Qui sotto tutti i candidati rientrati nella shortlist:

“Ant-Man and the Wasp: Quanumania” (Marvel Studios)

“Aquaman and the Lost Kingdom” (Warner Bros.)

“Barbie” (Warner Bros.)

“The Boys in the Boat” (Amazon MGM Studios)

“The Creator” (20th Century Studios)

“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” (Paramount Pictures)

“Godzilla: Minus One” (Toho)

“Guardians of the Galaxy Vol. 3” (Marvel Studios)

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Walt Disney Pictures)

“Killers of the Flower Moon” (Apple Original Films/Paramount Pictures)

“The Marvels” (Marvel Studios)

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” (Paramount Pictures)

“Napoleon” (Apple Original Films/Sony Pictures)

“Nyad” (Netflix)

“Poor Things” (Searchlight Pictures)

“Rebel Moon: Part One – A Child of Fire” (Netflix)

“Society of the Snow” (Netflix)

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures)

“Transformers: Rise of the Beasts” (Paramount Pictures) “Wonka” (Warner Bros.)

Gli Oscar 2024 saranno assegnati il 20 marzo prossimo, restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti sulla stagione dei premi.