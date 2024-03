Oscar 2024: Oppenheimer ha speso più di tutti per la promozione, 3 film invece 0$

Oppenheimer è il grande favorito agli Oscar 2024, ma a quanto pare anche il più spendaccione: come segnalato da Variety, infatti, la Universal e Christopher Nolan hanno speso più di tutti gli altri candidati per la campagna promozionale degli Academy Awards.

Secondo i dati della società di misurazione degli annunci televisivi e in streaming iSpot, gli annunci per Oppenheimer sono in testa tra i candidati per il miglior film agli Oscar 2024, con 25,7 milioni di dollari di spese per i media televisivi nazionali andati in onda dall'1 gennaio 2023 al 29 febbraio 2024: una spesa tutto sommato accettabile, considerato che il film ha incassato un totale di 958 milioni di dollari al botteghino di tutto il mondo e che ha da sempre l'obiettivo più o meno dichiarato di vincere agli Oscar, ma che fa impallidire tutti gli altri concorrenti.

Ad esempio il secondo film più 'spendaccione' in campagna pubblicitaria è stato Killers of the flower moon di Apple Studios, che nonostante gli incassi deludenti ha puntato ben 17,8 milioni di dollari in pubblicità per gli Oscar 2024. Per un confronto, i precedenti due film vincitori agli Oscar, ovvero Everything Everywhere All At Once di A24 e CODA di Apple, erano andati molto al risparmio: il primo non aveva trasmesso alcuna pubblicità sulla TV lineare nazionale, mentre il secondo aveva investito 'solo' 7 milioni di dollari. Quest'anno, poi, ben tre film hanno speso 0$ in pubblicità e spot tv: Anatomia di una caduta, Past Lives e La zona d'interesse.

Per altri numeri Barbie di Greta Gerwig, che di certo non aveva bisogno di pubblicità visto l'immensa popolarità ottenuta nel corso dell'anno, ha investito solo 9,6 milioni di dollari, mentre gli altri quattro candidati al miglior film del 2024 – The Holdovers, American Fiction, Poor Things e Maestro – hanno speso tutti tra 4 e 6 milioni di dollari, sempre secondo le stime di iSpot.

Per altri contenuti scoprite le prime indiscrezioni sulla cerimonia degli Oscar 2024.