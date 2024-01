Oscar 2024, Oppenheimer senza rivali: il film di Nolan è il più nominato in assoluto

Potrebbe essere l'anno della consacrazione definitiva per Christopher Nolan: l'autore britannico, che insegue da anni la sua prima vittoria agli Academy Awards, con Oppenheimer è in testa alle nomination degli Oscar 2024 annunciate in queste ore.

Il film ha ricevuto ben 13 nomination nelle categorie di miglior film, miglior regia per Nolan, miglior attore per Cillian Murphy, miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr, miglior attrice non protagonista per Emily Blunt, miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio, miglior scenografia, miglior fotografia, migliori costumi, miglior trucco e acconciatura, miglior sonoro e miglior colonna sonora: sostanzialmente, tutte le categorie per cui era in lizza.

Si tratta del miglior risultato raggiunto da un film agli Oscar dai tempi de La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro, che ottenne 13 nomination agli Oscar 2018 e alla fine vinse la statuetta al miglior film. L'anno scorso Everything Everywhere All at Once si era presentato sul palco del Dolby Theatre con 11 nomination, portandosi a casa 7 premi in totale, tra cui anche quello di miglior Film.

Ricordiamo che la cerimonia degli Oscar 2024 si terrà a Los Angeles il 10 marzo prossimo, ancora una volta presentata da Jimmy Kimmel, alla sua quarta conduzione dopo gli Oscar del 2017, 2018 e 2023.

