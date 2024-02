Oscar 2024, Oppenheimer chiude i giochi? Christopher Nolan vince ai DGA Awards

La stagione dei premi 2024 continua ad essere guidata da Oppenheimer, con il film Universal Pictures che in queste ore ha portato a casa il premio dei DGA Awards, con Christopher Nolan eletto miglior regista dell'anno.

Nolan, che nel corso della stagione dei premi 2024 ha già vinto il premio come miglior regista ai Golden Globes e alla Critics Choice ed è stato anche nominato ai BAFTA come miglior film, sceneggiatura non originale e regista, ha avuto la meglio sugli altri candidati Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Greta Gerwig (Barbie), Yorgos Lanthimos (Poor Things) e Alexander Payne (The Holdovers), quasi tutti i migliori registi candidati agli Oscar ad eccezione di Justine Triet e Jonathan Glazer.

L'autore di Oppenheimer, alla sua prima vittoria ai DGA Awards, era stato nominato in precedenza per Memento nel 2002, Il Cavaliere Oscuro nel 2009, Inception nel 2011 e Dunkirk nel 2018, viene dunque certificato come principale favorito per gli Oscar 2024: come noto, infatti, i DGA Awards sono uno dei migliori barometri per determinare il vincitore della statuetta per il miglior regista agli Academy Awards, dato che solo otto volte nella storia i due premi non hanno conciso (1968, 1972, 1985, 1995, 2000, 2002, 2012 e 2019).

A questo proposito, scoprite le prime previsioni per i vincitori degli Oscar 2024.