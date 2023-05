Oscar 2024, anche Oliver Stone si schiera contro l'inclusività da politicamente corretto

Dopo le durissime dichiarazioni di Richard Dreyfuss contro gli Oscar 2024 e le nuove regole per gli standard di inclusività da rispettare necessariamente per poter rientrare nella corsa alla statuetta per il Miglior film, anche il regista Oliver Stone si è schierato contro il politicamente corretto.

Nel corso di una recente intervista concessa a Culture per la promozione del suo ultimo documentario, intitolato Nuclear Now, che verrà proiettato a New York e Los Angeles e che negli USA uscirà in VOD dal 6 giugno, l'autore di JFK, Nato il 4 luglio e Wall Street ha dichiarato: Ecco un estratto dalla sua intervista del 05.10.23 con Vulture in cui parla di diversità e inclusività nei film di oggi:

"Non sono interessato nella politica identitaria. La diversità, l'inclusione: che vuol dire? L'altro giorno a New York ho visto Camelot [la nuova versione del musical di Broadway, questa volta sceneggiata da Aaron Sorkin, ndr] ed è stato davvero, bleah. Questa versione è la versione inclusiva, il Camelot inclusivo. Fu uno spettacolo incredibile quando vidi l'originale con Julie Andrews e Robert Goulet. Ma oggi l'hanno cambiata. L'hanno manomessa. L'hanno annacquata. Ora è una roba estenuante."

Ricordiamo che gli Oscar 2024 si terranno il 10 marzo prossimo, e l'Academy sembra decisa ad andare fino in fondo con il nuovo regolamento. Staremo a vedere quali e quante altre reazioni arriveranno da Hollywood e dintorni.