Oscar 2024, tutte le nuove regole nel dettaglio: come cambieranno i film di Hollywood?

Oggi l'Academy ha annunciato ufficialmente dei nuovi standard di inclusione da rispettare a partire dagli Oscar 2024 affinché un film possa essere considerato per la corsa alla statuetta più ambita, quella di Best Picture.

Queste modifiche al regolamento di eleggibilità non riguarderanno tutte le altre categorie, per le quali si applicheranno le regole correnti. E' una scelta giusta? E' una scelta sbagliata? A dirlo sarà il tempo, ma adesso concentriamoci sulle varie sfaccettature del nuovo regolamento. Lo trovate qui sotto, punto per punto:

STANDARD A: ON-SCREEN REPRESENTATION, THEMES AND NARRATIVES

Per raggiungere lo Standard A, il film deve soddisfare UNO dei seguenti criteri:

A1. Protagonisti principali o personaggi significativi: almeno uno degli attori principali o attori di supporto significativi deve provenire da un gruppo etnico o razziale sottorappresentato. (asiatico, ispanico, latino, nero/afroamericano, indigeno, nativo americano, nativo dell'Alaska, mediorientale, nordafricano, nativo hawaiano o altro isolano del Pacifico, altra razza o etnia sottorappresentata A2. Cast generale d'ensemble: almeno il 30% di tutti gli attori in ruoli secondari deve provenire da almeno due dei seguenti gruppi sottorappresentati: donne, gruppo razziale o etnico, LGBTQ+, persone con disabilità cognitive o fisiche, non udenti o ipoudenti A3. Trama principale / argomento: la trama principale, il tema o la narrazione del film deve essere incentrato su un gruppo sottorappresentato: donne, gruppo razziale o etnico, LGBTQ+, persone con disabilità cognitive o fisiche, non udenti o ipoudenti

STANDARD B: CREATIVE LEADERSHIP AND PROJECT TEAM

Per raggiungere lo Standard B, il film deve soddisfare UNO dei criteri seguenti:

B1. Leadership creativa e capi dipartimento: almeno due delle seguenti posizioni di leadership creativa e capi dipartimento (direttore del casting, direttore della fotografia, compositore, costumista, regista, montatore, parrucchiere, truccatore, produttore, scenografo, scenografo, suono, supervisore degli effetti visivi, sceneggiatore) deve essere rappresentata da uno dei seguenti gruppi: donne, gruppo razziale o etnico, LGBTQ+, persone con disabilità cognitive o fisiche, non udenti o ipoudenti; almeno una di queste posizioni deve appartenere al seguente gruppo razziale o etnico sottorappresentato: asiatico, ispanico, latino, nero/afroamericano, indigeno, nativo americano, nativo dell'Alaska, mediorientale/nordafricano, nativo hawaiano o altro isolano del Pacifico, altra razza o etnia sottorappresentata B2. Altri ruoli chiave: almeno sei altri membri dell'equipaggio e/o posizioni tecniche (esclusi gli assistenti alla produzione) devono provenire da un gruppo razziale o etnico sottorappresentato. B3. Composizione complessiva dell'equipaggio: almeno il 30% della troupe del film deve provenire dai seguenti gruppi sottorappresentati: donne, gruppo razziale o etnico, LGBTQ+, persone con disabilità cognitive o fisiche, non udenti o ipoudenti

STANDARD C: INDUSTRY ACCESS AND OPPORTUNITIES

Per raggiungere lo standard C, il film deve soddisfare ENTRAMBI i criteri di seguito:

C1. Apprendistato retribuito e opportunità di stage: la società di distribuzione o finanziamento del film deve pagare apprendistati o stage che provengono dai seguenti gruppi sottorappresentati e soddisfano i criteri seguenti: donne, gruppo razziale o etnico, LGBTQ+, persone con disabilità cognitive o fisiche, non udenti o ipoudenti; i principali studi/distributori sono tenuti ad avere apprendistati/stage retribuiti sostanziali che includano i gruppi sottorappresentati nella maggior parte dei seguenti dipartimenti: produzione / sviluppo, produzione fisica, post-produzione, musica, VFX , acquisizioni, affari commerciali, distribuzione, marketing e pubblicità. I mini-major o studi/distributori indipendenti devono avere un minimo di due apprendisti/stagisti dei suddetti gruppi sottorappresentati (almeno uno di un gruppo razziale o etnico sottorappresentato) in almeno uno dei seguenti dipartimenti: produzione / sviluppo, produzione fisica , post-produzione, musica, VFX, acquisizioni, affari, distribuzione, marketing e pubblicità. C2. Opportunità di formazione e sviluppo delle competenze: la società di produzione, distribuzione e/o finanziamento del film deve offrire opportunità di formazione e/o lavoro per lo sviluppo delle competenze sotto la linea a persone dei seguenti gruppi sottorappresentati: donne, gruppo razziale o etnico, LGBTQ+, persone con disabilità cognitive o fisiche, non udenti o ipoudenti

STANDARD D: AUDIENCE DEVELOPMENT

Per ottenere lo standard D, il film deve soddisfare il criterio seguente:

D1. Rappresentanza in marketing, pubblicità e distribuzione: lo studio e/o la compagnia cinematografica deve avere più dirigenti senior interni tra i seguenti gruppi sottorappresentati (devono includere individui di gruppi etnici o razziali sottorappresentati) nei loro team di marketing, pubblicità e/o distribuzione: donne, gruppo razziale o etnico (asiatico, ispanico, latino, nero/afroamericano, indigeno, nativo americano, nativo dell'Alaska, mediorientale/nordafricano, nativo hawaiano o altro isolano del Pacifico, altra razza o etnia sottorappresentata), LGBTQ+, persone con disabilità cognitive o fisiche, non udenti o ipoudenti.

Se siete curiosi, sappiate che tutti i vincitori degli Oscar dello scorso decennio avrebbero (hanno) rispettato questi standard, quindi si sarebbero eventualmente candidati. Un film come Green Book, ma anche The Artist o Il Discorso del Re, ad esempio, avrebbero rispettato più di un criterio.