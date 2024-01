Oscar 2024, le nomination mancate più clamorose: da Margot Robbie ad Andrew Scott

Anche quest'anno il momento delle nomination agli Oscar è arrivato, con tutto il carico di soddisfazioni e delusioni che ne consegue: anche stavolta, infatti, qualcuno potrebbe avere motivo di recriminare dopo non aver visto il suo nome incluso tra i candidati a questa o quella categoria. Ma di chi parliamo, in particolare?

La prima assenza a destare lo stupore di alcuni è stata quella di Greta Gerwig tra i candidati alla Miglior regia: delusione che fa il paio con quella di Margot Robbie, la cui candidatura come Miglior attrice protagonista era ritenuta praticamente certa dai più (Barbie ha comunque di che sorridere in termini di nomination ottenute, pur avendo perso questa battaglia con Oppenheimer).

Sempre sul fronte Barbie, qualcuno ipotizzava una candidatura per la Dance the Night Away di Dua Lipa come Miglior canzone, ma escludere una tra I'm Just Ken e What Was I Made For? sarebbe stato effettivamente impossibile; tornando agli attori non si può non nominare Andrew Scott, che certo non avrebbe sfigurato come Miglior attore protagonista per l'ottimo Estranei, così come a molti avrebbe fatto piacere trovare il nome di Willem Dafoe tra quelli candidati alla statuetta per il Miglior attore non protagonista (come Barbie, però, anche Povere Creature! avrà certo modo di dire la sua).

Anche la Greta Lee di Past Lives era da molti ritenuta meritevole di una candidatura come Miglior attrice, così come il Charles Melton di May December, naturalmente come Miglior attore non protagonista. E voi, cosa ne dite? Pensate che ci siano state delle ingiustizie palesi o vi trovate d'accordo con la linea seguita dall'Academy? Fatecelo sapere nei commenti!