Oscar 2024, le nomination ai BAFTA Awards: Oppenheimer davanti a tutti con 13 candidature

In un nuovo importantissimo tassello della stagione dei premi 2024, in questi minuti sono state annunciate le nomination ufficiali dei BAFTA Awards, il più importante riconoscimento cinematografico dell'industria britannica.

Oppenheimer di Christopher Nolan si conferma il favorito della stagione dei premi, piazzandosi in testa alla classifica dei candidati ai BAFTA 2024 con ben 13 nomination, mentre la commedia nera fantasy steampunk Povere creature di Yorgos Lanthimos insegue staccato a quota 11 candidature. Oppenheimer, che ha ottenuto un totale di 15 menzioni nelle shortlist dei BAFTA svelate all'inizio di questo mese, è in competizione per i riconoscimenti della British Academy in categorie quali miglior film, regista (per Nolan) e sceneggiatura adattata, nonché miglior attore protagonista (Cillian Murphy), migliore attrice non protagonista (Emily Blunt) e miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.), tra gli altri.

Anche Killers of the flower moon di Martin Scorsese aveva ottenuto 15 menzioni nelle shortlist, ma il film poliziesco western con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro si è fermato a nove nomination ai BAFTA, al pari di The Zone of Interest di Jonathan Glazer, che è in competizione per titoli come miglior film non in lingua inglese e migliore attrice non protagonista per la star tedesca Sandra Hüller, che è anche in corsa per il BAFTA come migliore attrice protagonista per il suo ruolo in Anatomy of a Fall di Justine Triet: il film, vincitore a Cannes, ha ottenuto sette nomination, al pari di The Holdovers di Alexander Payne e Maestro di Bradley Cooper.

Infine, seguono All of Us Strangers di Andrew Haigh a quota e poi Barbie di Greta Gerwig e Saltburn di Emerald Fennell a quota cinque.

Per altre letture ricordiamo che le nomination agli Oscar 2024 saranno annunciate la prossima settimana.