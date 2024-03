Oscar 2024, Messi il cane bandito dalla cerimonia? 'Molti produttori si sono lamentati'

Gli Oscar 2024 saranno live tra poche ore, ma in vista della notte cinematografica più attesa dell'anno a Hollywood si parla di una cosa sola: la possibile esclusione dalla cerimonia di Messi, il cane di Anatomia di una caduta.

L'animale, un border collie diventato famosissimo grazie alla sua vera e propria partecipazione al film di Justine Triet, rischia di non tornare a Los Angeles per la cerimonia degli Academy Awards di domani domenica 10 marzo: sebbene i rappresentanti dell'Academy non abbiano commentato ufficialmente la cosa, una fonte del film francese, distribuito negli USA da Neon e candidato all'Oscar al miglior film, tra gli altri, dice che il recente soggiorno a Hollywood del cane francese non è stato gradito da tutti, in quanto molte personalità dello star-system ritengono che abbia 'rubato la scena'.

"Tutta questa attenzione è iniziata a Cannes", ha detto l'addestratrice Laura Martin all'Hollywood Reporter a febbraio, ricordando la Palma d'oro del film e la Palm Dog speciale ricevuta da Messi. “Ci sono state alcune interviste in Francia, all'epoca di Cannes, ma quello che abbiamo sperimentato qui in America – con l’attenzione a questo cane e alla sua recitazione – va oltre qualsiasi cosa ci aspettassimo. Probabilmente è il massimo che si può ottenere in questo campo”. Tuttavia non tutti gradiscono questa popolarità riservata all'animale, dato che secondo una fonte a conoscenza dei reclami diverse società con film nominati si sono lamentate con l'Academy: la presenza di Messi per alcuni ha attirato troppa attenzione su Anatomia di una caduta, favorendolo durante la finestra di votazione.

Ogni più piccolo dettaglio conta nella stagione dei premi, e neanche i cani sono esenti dalle polemiche e dalle strategie politiche, sebbene in passato diversi animali sono comparsi agli Academy Awards: ricordiamo ad esempio Uggie, il defunto Parson Russell Terrier che recitava al fianco di Jean Dujardin in The Artist, salito sul palco nel 2012, o l'asino Jenny de Gli spiriti dell'isola, che nel 2023 è stato addirittura omaggiato da una 'controfigura' portando un altro asino sul palco insieme al conduttore Jimmy Kimmel, perché si decise di non far viaggiare il vero Jenny dall’Irlanda a Los Angeles solo per quello sketch.

