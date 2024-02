Oscar 2024, membro dell'Academy ammette: 'Incontrare Robert Downey Jr. ha cambiato tutto'

Un membro dell'Academy si esprime a favore di Robert Downey Jr., confessando che averlo incontrato durante un party dell'award season e aver avuto un'esperienza positiva ha influenzato in modo decisivo sulla sua decisione.

Downey Jr. è candidato nella categoria Miglior attore non protagonista agli Oscar del 2024 per il suo ruolo in Oppenheimer di Christopher Nolan: gli altri interpreti presenti nella categoria sono Sterling K Brown per American Fiction, Robert De Niro per Killers of the Flower Moon, Ryan Gosling per Barbie (inoltre durante la cerimonia Gosling canterà I'm Just Ken, nominata come miglior canzone originale), e Mark Ruffalo per Povere creature!.

"Ero indeciso tra Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. e anche se può sembrare una cosa smielata devo essere onesto: ho incontrato Downey a una festa durante l'award season, abbiamo avuto uno scambio, non iniziato da me, e questo scambio ha cambiato tutto. È importante fare campagna di promozione! Quello che è veramente incredibile di lui come attore, sia in questo film che in molti altri, è la sua capacità di essere credibile in ogni momento. Ho amato vedere come cambiava quando la storia cominciava a concentrarsi su Lewis Strauss" ha ammesso il membro dell'Academy, che ha rivelato di aver votato per Nolan nella categoria Miglior regia. "Questa era facile. Christopher Nolan meritava di vincere questo premio sin da The Dark Knight, e meritava davvero di vincere per questo film, che è il risultato più monumentale della sua carriera". Ma per il nostro anonimo membro dell'Academy, il premio per Miglior Film spetta a La zona di interesse di Jonathan Glazer: "Scegliere tra Oppenheimer e La zona di interesse è stato così difficile. Oppenheimer è un film che ha fatto progredire il cinema. Ma nessun film mi ha fatto sentire come mi ha fatto sentire La zona di interesse".

Coloro che votano sono poco meno di 10,000 professionisti dell'industria che fanno parte dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e le votazioni si sono chiuse pochi giorni fa, il 27 febbraio. Cosa dovremo aspettarci dal resto dei voti dell'Academy? Voi siete d'accordo con l'opinione di questo anonimo elettore? Qui potete trovare tutti i film candidati agli Oscar 2024.