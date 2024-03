Oscar 2024, Matteo Garrone non si dà pace: 'Io Capitano poteva vincere'

La mancata vittoria di Io Capitano agli Oscar 2024 come Miglior film straniero non è stata una sorpresa: che La Zona d'Interesse fosse il grande favorito per la categoria era chiaro a tutti, ma l'ultima fatica di Matteo Garrone poteva contare comunque su un'ottima accoglienza. Il regista, non a caso, non ha smesso di rifletterci.

Qualche giorno dopo la Notte degli Oscar che ha visto Simu Liu ballare I'm Just Ken nonostante un infortunio, il regista di Dogman e Il Racconto dei Racconti è dunque tornato sull'argomento, puntando il dito contro alcuni errori che, a suo modo di vedere, avrebbero compromesso la corsa di Io Capitano.

"Agli Oscar era possibile vincere. Purtroppo la campagna non è andata come doveva andare, non abbiamo avuto il distributore americano giusto che investisse quello che andava investito e poi, soprattutto, nessuno ci ha detto che si poteva correre in tutte le categorie. Una cosa che fa la differenza perché è una gara in cui non tutti partono alla pari. Se corri per tutte le categorie hai come votanti tutti i diecimila dell'Academy, mentre per la categoria miglior film straniero a votare sono solo in mille" sono state le sue parole. E voi, pensate che il film di Garrone meritasse il premio? Fatecelo sapere nei commenti!

Su The Marvels - Bd è uno dei più venduti di oggi.