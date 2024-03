Oscar 2024, Massimo Ceccherini si scusa: 'Scherzavo, ma avrei fatto meglio a stare zitto'

Quest'anno non è servito che Will Smith si alzasse a schiaffeggiare qualcuno: alla polemica di rito sulla Notte degli Oscar ci abbiamo pensato noi, con Massimo Ceccherini finito nella bufera in seguito ad alcune dichiarazioni fraintendibili sulla prevedibile vittoria di La Zona d'Interesse come Miglior film straniero.

Il comico toscano, che agli Oscar figurava in gara come sceneggiatore di Io Capitano, ha però voluto chiarire in queste ore la sua posizione, specificando che le sue parole andassero intese con tono scherzoso e che in esse non c'era l'intenzione di offendere o addirittura di far passare dei messaggi antisemiti.

"La colpa è mia che sono un 'imbianchino'. Mi sono spiegato male, io intendevo il film degli ebrei, l'argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso chiedere scusa se qualcuno ha capito male. [...] Io intendevo parlare di film, stavo giocando, stavo parlando di scommesse per scherzare e di film con quell'argomento ma ammetto che forse se non dicevo niente era meglio. Chi mi ha sgridato più di tutti è mia moglie" ha spiegato l'attore. Basteranno queste parole a far sgonfiare la polemica? Staremo a vedere! Miglior film straniero a parte, comunque, qui trovate la lista completa dei vincitori degli Oscar 2024.