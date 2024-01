Oscar 2024, Martin Scorsese supera Spielberg: è il regista vivente più nominato di sempre

Le nomination ufficiali agli Oscar 2024 hanno spinto il regista Martin Scorsese ad un record molto particolare, dato che con la candidatura per la miglior regia di Killers of the flower moon l'autore è diventato il regista vivente più nominato al mondo.

Grazie al nostro speciale sui registi più vincenti di sempre agli Oscar, dovreste sapere che fino a pochi minuti Steven Spielberg e Martin Scorsese erano in parità con 9 nomination ciascuno, ma adesso l'autore di Toro Scatenato e Casinò ha superato ufficialmente l'amico e collega regista di Incontri ravvicinati del terzo tipo e Salvate il soldato Ryan: nel corso delle rispettive carriere, Scorsese ha vinto la categoria solo una volta per The Departed del 2006, mentre Spielberg su questo fronte è ancora in vantaggio avendo vinto due volte (per Schindler's List del 1994 e Salvate il soldato Ryan del 1999).

A questo punto Martin Scorsese è a due passi dal record all-time di William Wyler, il regista più nominato nella storia dei Premi Oscar con ben 12 candidature (e tre vittorie, inclusa quella da record con Ben-hur). Per provare a vincere il suo secondo Oscar, Scorsese quest'anno dovrà battere Justine Triet (Anatomy of a Fall), Yorgos Lanthimos (Poor Things), Jonathan Glazer (Zone of Interest) e lo strafavorito Christopher Nolan (Oppenheimer).

Continuate a seguirci per tutte le novità e le curiosità sulla stagione dei premi e sugli Oscar 2024.