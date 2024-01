Oscar 2024, Martin Scorsese reagisce al record di nomination: 'Non so come sia successo'

Tra i tanti record stabiliti con le nomination agli Oscar 2024, uno dei più chiacchierati è quello riguardante Martin Scorsese, divenuto il regista vivente con più candidature di sempre.

Fermo a 9 nomination in parità con Steven Spielberg, grazie alla candidatura ottenuta con Killers of the flower moon Scorsese è salito a 10 candidature agli Oscar ottenute nel corso della sua carriera, un record per tutti i registi viventi (e il secondo miglior risultato di sempre: solo William Wyler, che oggi non c'è più, ha fatto di meglio, con 12 candidature). Durante una nuova intervista al The Late Show With Stephen Colbert, Scorsese ha dichiarato:

"É stato emozionante, soprattutto per questo film in particolare, perché quest'opera ha significato moltissimo per me e ci sono voluti diversi anni per la sua creazione. Insomma, a quest'età è normale guardarsi indietro: dieci nomination nel corso degli anni, onestamente non so come sia successo. Non so mai come sentirmi, perché nessuno fa i suoi film per i premi. Ti dai da fare e cerchi di realizzare i film nel modo migliore in cui puoi realizzarli. Sono molto felice che così tante persone siano state nominate per questo progetto, incluso il mio amico Robbie Robertson, che oggi non c'è più, è stato candidato con la sua meravigliosa colonna sonora e la canzone del film. Questo è qualcosa di molto speciale per me. Lily Gladstone, ovviamente. Sorprendente. E anche Bob de Niro. Sono triste per Leo, mi sarebbe piaciuto vederlo lì come miglior attore, ma la sua presenza c'è: il suo lavoro è stato fondamentale per il film."

In queste ore, Martin Scorsese ha annunciato quando inizieranno le riprese di Vita di Gesù, il suo prossimo film.