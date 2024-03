Oscar 2024: Lily Gladstone 'sento amore intorno a me' anche se non ha vinto

Gladstone ha ricevuto una candidatura agli Oscar 2024 come miglior attrice protagonista per il ruolo di Mollie Burkhart in "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese e, nonostante la sconfitta, ha affermato di aver ricevuto molto calore e affetto.

Lily Gladstone è stata la prima nativa americana a vincere i SAG e questo faceva ben sperare sulla sua vittoria anche agli Academy Awards, ma così non è stato. Per tutta la stagione dei premi cinematografici si è assistito a un serrato testa a testa tra lei ed Emma Stone. Le due attrici si sono contese i principali riconoscimenti per la migliore protagonista, ma gli Oscar 2024 hanno decretato la vittoria di Stone per il suo ruolo in Povere creature!

Attraverso il suo account X, l'attrice Osage ha fatto sapere ai propri follower di percepirne l'affetto. Al termine della cerimonia, infatti, ha dichiarato: "Sento molto amore oggi, soprattutto da parte dei nativi americani".



Killers of the Flower Moon non ha vinto nemmeno un Oscar, ma questo non ha impedito all'attrice di esprimere la propria gratitudine nei confronti della nomination ricevuta. Gladstone ha inoltre espresso la propria gioia nel vedere e sentire un gruppo di musicisti Osage sul palco del Dolby Theatre, dove si è svolta la cerimonia. "È stato un grande onore trovarmi così vicina da sentire i tamburi", ha commentato.

Su Hard Drive Esterno WD 2T in sconto oggi