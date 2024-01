Oscar 2024, Leonardo DiCaprio è candidato per Killers of the flower moon?

Leonardo DiCaprio non è stato candidato agli Oscar 2024 per Killers of the Flower Moon: nonostante il film di Martin Scorsese abbia ottenuto una cifra importante di ben 10 nomination agli Academy Awards, la star è rimasta esclusa dalla cinquina dei migliori attori protagonisti.

L’attore di Titanic e The Wolf of Wall Street, che ha vinto il suo primo Oscar con The Revenant dopo anni di candidature andate a vuoto e un'appassionante storia d'amore e odio con l'Academy, non ha ricevuto riconoscimenti per la sua interpretazione di Ernest Burkhart, il protagonista indiscusso di Killers of the flower moon: a lui sono stati preferiti i candidati Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin) Paul Giamatti (The Holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer) e Jeffrey Wright (American Fiction). Scorsese, che è diventato il regista vivente con più nomination in assoluto superando Spielberg, ha ricevuto una nomination insieme a Justine Triet (Anatomy of a Fall), Christopher Nolan (Oppenheimer), Yorgos Lanthimos (Poor Things) e Jonathan Glazer (The Zone of Interest), mentre Robert De Niro e Lily Gladstone sono stati candidati per Killers of the flower moon come miglior attore non protagonista e come miglior attrice protagonista.

Una tripla beffa per Leonardo DiCaprio, che è rimasto l'unico nome importante della produzione a mani vuote: dall'inizio della sua carriera, l'attore è stato candidato agli Oscar per un totale di 7 volte, vincendo una sola volta. La prima nomination arrivò nel 1994 con Buon compleanno Mr Grape, mentre l'ultima risale agli Oscar 2020 con C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

