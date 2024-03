Oscar 2024: Killers of the flower moon e la snobbatura criminale di Leonardo DiCaprio

Dopo aver elencato tutte le candidature di Povere creature, passiamo al terzo film più nominato di questi imminenti Oscar 2024, ovvero l'acclamato anti-western Killers of the flower moon di Martin Scorsese.

Il film ha raggiunto un totale di 10 candidature agli Oscar 2024, classificandosi appunto terzo nell'annuale graduatoria dei titoli più nominati di ciascuna edizione degli Academy Awards:

Candidatura per il miglior film a Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese e Daniel Lupi

Candidatura per il miglior regista a Martin Scorsese

Candidatura per la miglior attrice a Lily Gladstone

Candidatura per il miglior attore non protagonista a Robert De Niro

Candidatura per la migliore fotografia a Rodrigo Prieto

Candidatura per il miglior montaggio a Thelma Schoonmaker

Candidatura per i migliori costumi a Jacqueline West

Candidatura per la miglior scenografia a Jack Fisk e Adam Willis

Candidatura per la migliore colonna sonora a Robbie Robertson

Candidatura per la miglior canzone per 'Wahzhazhe (A Song For My People)' a Scott George

Si tratta dello stesso numero di candidature ottenute da The Irishman e Gangs of New York (che però non porta bene al regista, dato che entrambi i film tornarono a casa a mani vuote) ma non è un record per Scorsese, che nella sua carriera riuscì ad ottenere 11 nomination sia per The Aviator che per Hugo Cabret. Ovviamente anche Killers of the flower moon avrebbe raggiunto quella cifra, se l'Academy non avesse preso la decisione criminale di snobbare completamente Leonardo DiCaprio.

Nell'elenco qui sopra avrete infatti certamente notato che Leonardo DiCaprio non è candidato a miglior attore per Killers of the flower moon, una categoria che include Bradley Cooper per Maestro, Colman Domingo per Rustin, Paul Giamatti per The Holdovers, Cillian Murphy per Oppenheimer e Jeffrey Wright per American Fiction: l'intruso in questo caso è Colman Domingo, incomprensibilmente preferito ad una delle performance più difficili, sottili e sublimi della carriera di Leonardo DiCaprio: magari si potrà anche discutere della categoria giusta per Lily Gladstone, che per alcuni avrebbe meritato di essere inserita nella categoria della miglior attrice non protagonista, ma sull'assenza di DiCaprio non ci sono davvero scusanti.

Per altri contenuti simili scoprite a quanti Oscar è candidato Oppenheimer.