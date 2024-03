Oscar 2024, Kevin Costner risponde al mitico sketch di John Mulaney su L'uomo dei sogni

Uno dei momenti più inaspettati e divertenti della Notte degli Oscar 2024 è arrivato grazie al comico John Mulaney, che invece di presentare i candidati per l'Oscar al miglior sonoro ha usato i suoi pochi secondi sul palco per raccontare la trama de L'uomo dei sogni, famoso film con Kevin Costner.

Come potete vedere in calce all'articolo, il regista ha utilizzato l'account social media di X della sua band, Kevin Costner & Modern West, ritwittando un video dedicato alla performance di Mulaney e lodando la mossa del comica: "Non è un brutto riassunto in effetti" ha scritto l'autore, accompagnando la reazione con una emoticon divertita fino alle lacrime.

Kevin Costner in passato si era detto molto legato al film, uscito nel 1989 per la regia di Phil Alden Robinson e incentrato su uomo che costruisce un campo da baseball nel suo campo di mais che inizia ad attirare le leggende defunte del baseball: nel 2021, quando prese parte alla partita della MLB Field of Dreams in Iowa, ambientata in uno stadio speciale costruito vicino al set del film, nella conferenza stampa pre-partita, Costner ha ammesso di sentire ancora oggi un forte legame emotivo con il film: “Ne sono sempre commosso. Quel film mi prende spesso alla sprovvista."

Ricordiamo che a giugno Kevin Costner tornerà con il western Horizon: An American Saga, ambizioso nuovo progetto che segnerà il suo ritorno alla regia oltre vent'anni dopo Open Range.

