Oscar 2024, John Cena era davvero nudo? Una foto svela il trucco!

L'impresa era ardua ma per John Cena, che è passato dal wrestling ai set, niente è possibile: l'attore è riuscito a classificarsi nei 5 momenti iconici degli Oscar 2024 grazie a un'inattesa performance durante la presentazione del premio ai miglior costumi.

John Cena si è mostrato completamente nudo sul palco degli Oscar 2024 tra l'ilarità generale del pubblico e l'imbarazzo degli addetti ai lavori. Una piccola reference a un altro uomo nudo nella storia degli Oscar, Robert Opel, che irruppe sul palco in segno di protesta, quella messa in atto dall'ex wrestler che è già diventato un meme. E se ve lo stavate chiedendo, no John Cena non è stato del tutto nudo bensì ha usato qualche stratagemma per non mostrarsi "in carne e Birkenstock".

L'attore, infatti, ha indossato un perizoma color carne per tutto il tempo della cerimonia sul pube e natiche mentre la busta con il nome del vincitore era attaccata con il veltro. Poco prima dell'annuncio del vincitore al premio un abbassamento di luci ha permesso allo staff dell'attore di "vestirlo" con una tunica che lasciava davvero poco all'immaginazione. Avremmo potuto aspettarci qualcosa di diverso dall'ex wrestler? assolutamente no. John Cena è stato dunque "quasi nudo" sul palco degli Oscar, a differenza dello spirito della serata dove il red carpet e gli abiti indossati dalla star sul red carpet sono uno dei momenti più attesi dell'intera cerimonia.