Oscar 2024, Joaquin Phoenix favorito? 'Con lui Napoleone è tornato in vita'

Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, gli studios hanno trovato il modo di promuovere i propri film senza il supporto degli attori, attualmente ancora in sciopero, e in queste ore abbiamo una nuova dimostrazione di questa strategia promozionale con Napoleon di Ridley Scott.

Senza la possibilità di organizzare un tour stampa per l'attesissimo nuovo film Apple TV+ distribuito al cinema da Sony Pictures, infatti, come potete vedere in calce all'articolo le star di Napoleon parlano al pubblico grazie a filmati d'archivio evidentemente girati come featurette e video dietro le quinte per le future edizioni home-video del titolo di Ridley Scott: nell'ultimo video promozionale, la co-protagonista Vanessa Kirby - che appunto non potrebbe rilasciare commenti o dichiarazioni sul film fino a che lo sciopero non sarà revocato - loda la performance di Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone, dichiarando alla cinepresa:

"Le scene che ho recitato con lui sembravano davvero autentiche. Ha fatto un lavoro semplicemente incredibile nel riuscire a catturare il ritratto psicologico di questa personalità imprevedibile". Facendo eco all'attrice, il regista Ridley Scott ha confessato che: "Quando fai un film con Joaquin, lui semplicemente prende vita. Si sta letteralmente trasformando in Napoleone Bonaparte. È uno dei migliori".

In attesa di scoprire se Joaquin Phoenix diventerà uno dei favoriti per gli Oscar 2024, vi ricordiamo che il film di Ridley Scott arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 23 novembre. Per altri contenuti, vi segnaliamo anche l'esistenza di una versione di 5 ore di Napoleon, che l'autore spera di poter far uscire prossimamente.