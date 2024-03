Oscar 2024, a Jimmy Kimmel era stato chiesto di non leggere i post di Donald Trump!

Anche quest’anno la serata degli Oscar ci ha regalato momenti memorabili: dalla presenza del cane Messi seduto in prima fila al Dolby Theatre, a John Cena che si presenta completamente nudo sul palco per annunciare i vincitori nella categoria ‘migliori costumi’. Insomma, anche quest’anno gli Academy Awards non si sono smentiti.

A infiammare il palco, però, è stato il conduttore stesso, Jimmy Kimmel, che verso la fine della serata non è riuscito a resistere alla tentazione di mandare una frecciatina all’ex-Presidente americano Donald Trump. Il tycoon dal ciuffo rossiccio aveva commentato la conduzione di Kimmel definendola ‘inferiore alla media di chi si sforza di essere quello che non è e che non potrà mai essere’.

Il conduttore ha colto la palla al balzo e dopo aver letto i messaggi di Trump dal palco, rivolgendosi alla platea degli Academy Awards, ha dichiarato: “Indovinate quale ex-Presidente ha appena pubblicato questo post su TruthSocial?”. Kimmel ha poi proseguito affermando: “Grazie per aver seguito la serata, ma sono sorpreso che lei sia ancora in piedi a quest’ora, non è tardi in prigione?” scatenando l’applauso degli ospiti del Dolby Theatre.

Nonostante la cerimonia stesse per concludersi, Jimmy Kimmel ha dichiarato che gli era stato detto di non leggere i post di Trump in diretta, ma lui lo ha fatto comunque: “Mi hanno detto che avevo a disposizione ancora qualche minuto e allora ho chiarito che avevo intenzione di leggere i suoi post. Mi è stato detto di non farlo ma io l’ho fatto comunque” ha raccontato il comico a Kelly Ripa e Mark Consuelos in Live With Kelly & Mark. Se vi siete persi la notte più stellata dell’anno, qui potete recuperare i 5 momenti più memorabili di questi Oscar 2024.