Oscar 2024, l'Italia ha scelto: ecco il film che rappresenterà il nostro paese all'Academy

Dopo una prima selezione di 12 film italiani da portare agli Oscar 2024, la commissione di selezione dell'ANICA ha scelto il titolo finale che verrà spedito all'attenzione dell'Academy of Motion Pictures Arts & Sciences per rappresentare il nostro paese alla prossima Notte degli Oscar.

Il film selezionato è Io capitano di Matteo Garrone, già pluri-vincitore a Venezia 2023 e ora ufficiale portabandiera del cinema italiano per la campagna della 96esima edizione degli Academy Awards. Il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Alessandro Araimo, Domizia De Rosa, Esmeralda Calabria, Daniela Ciancio, Francesca Lo Schiavo, Giorgio Moroder, Cristiana Paternò, Michele Placido, Paola Randi, Riccardo Tozzi, Gianpiero Tulelli, ha votato Io Capitano di Matteo Garrone quale film che rappresenterà l’Italia alla 96° edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award.

La motivazione è la seguente: “Per aver incarnato con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un’epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità”.

Io Capitano concorrerà dunque per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2023. E ora cosa succede? Cliccate qui per conoscere tutte le prossime tappe degli Oscar 2024.