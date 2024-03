Oscar 2024, Gwyneth Paltrow è convinta che vincerà Robert Downey Jr. 'Non ho dubbi'

Gwyneth Paltrow sostiene Robert Downey Jr. nella sua corsa all'Oscar: i due hanno recitato insieme nella saga di Iron Man, dove Paltrow interpretava Pepper Potts. Dopo Avengers:Endgame l'attrice si è ritirata dalla recitazione per concentrarsi sul suo brand di lifestyle, Goop.

Nonostante questo Paltrow non ha perso l'occasione di mostrare il suo supporto al collega e amico, candidato come Miglior attore non protagonista per la sua performance in Oppenheimer. L'attrice ha tenuto un Q&A su Instagram, dove i suoi fan hanno avuto la possibilità di farle diverse domande sulla sua vita fuori dal grande schermo e sui prodotto del suo brand. "Pensi che Rdj vincerà l'Oscar?" chiede qualcuno nel box domande di Paltrow: la star ha ricondiviso la domanda rispondendo di non "avere nessun dubbio" a riguardo. D'altronde recentemente persino un membro dell'Academy si è espresso su Downey Jr., lodando il suo lavoro nei panni di Strauss.

La stessa Paltrow ha vinto un Oscar nel 1999 per la sua performance in Shakespeare in Love: il suo sostegno potrebbe essere di buon auspicio per l'attore di Iron Man? Di certo quest'anno nella categoria di Miglior attore non protagonista la concorrenza non manca: gli altri attori candidatori sono Ryan Gosling per Barbie, Mark Ruffalo per Povere creature! e Robert De Niro per Killers of the flower moon. Insomma, c'è da aspettarsi di tutto da questi Oscar 2024. Voi cosa ne pensate? Chi dovrebbe vincere tra questi grandi attori? In attesa di scoprirlo, qui i film da vedere al cinema prima degli Oscar.