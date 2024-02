Oscar 2024: dove guardare tutti i film candidati, la lista definitiva

Gli Academy Awards 2024 sono ormai vicinissimi e, mentre le votazioni dell'Academy sono in corso in vista della serata di premiazione del prossimo 10 marzo, in questo articolo vi forniamo una guida completa per vedere i film candidati agli Oscar.

American Fiction : disponibile su Prime Video, il film è basato sul romanzo Erasure del 2001 di Percival Everett e segue le vicende di un romanziere-professore frustrato che scrive una stravagante satira di stereotipati libri "neri", che però viene scambiata dall'élite liberale per letteratura seria.

: disponibile su Prime Video, il film è basato sul romanzo Erasure del 2001 di Percival Everett e segue le vicende di un romanziere-professore frustrato che scrive una stravagante satira di stereotipati libri "neri", che però viene scambiata dall'élite liberale per letteratura seria. Anatomia di una caduta : disponibile in bluray, la storia segue le indagini sulla morte del marito della protagonista, caduto dal balcone di casa in circostanze misteriose, e il processo che ne segue, con la moglie principale indiziata.

: disponibile in bluray, la storia segue le indagini sulla morte del marito della protagonista, caduto dal balcone di casa in circostanze misteriose, e il processo che ne segue, con la moglie principale indiziata. Barbie : disponibile in bluray, vod e Infinity Plus, il fenomeno mondiale con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

: disponibile in bluray, vod e Infinity Plus, il fenomeno mondiale con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. The Holdovers : arrivato da poco al cinema, il film non è ancora disponibile né in streaming né in home-video fisico. La storia racconta del rapporto d'amicizia che nasce tra un scorbutico professore e uno stravagante studente rimasto nella sua scuola privata durante la vacanze di Natale.

: arrivato da poco al cinema, il film non è ancora disponibile né in streaming né in home-video fisico. La storia racconta del rapporto d'amicizia che nasce tra un scorbutico professore e uno stravagante studente rimasto nella sua scuola privata durante la vacanze di Natale. Killers of the flower moon : disponibile su Prime Video e a pagamento su Apple TV+, è l'adattamento del romanzo omonimo e racconta l'omicidio sistematico dei possidenti bianchi ai danni della nazione degli Osage, una tribù indiana che scoprì il petrolio in Oklahoma diventando ricchissima.

: disponibile su Prime Video e a pagamento su Apple TV+, è l'adattamento del romanzo omonimo e racconta l'omicidio sistematico dei possidenti bianchi ai danni della nazione degli Osage, una tribù indiana che scoprì il petrolio in Oklahoma diventando ricchissima. Maestro : disponibile su Netflix, film biografico su Leonard Bernstein prodotto, scritto, diretto e interpretato da Bradley Cooper.

: disponibile su Netflix, film biografico su Leonard Bernstein prodotto, scritto, diretto e interpretato da Bradley Cooper. Oppenheimer : disponibile in vod o in home-video fisico, film biografico su J Robert Oppenheimer, inventore della bomba atomica.

: disponibile in vod o in home-video fisico, film biografico su J Robert Oppenheimer, inventore della bomba atomica. Past Lives : disponibile al cinema, la storia d'amicizia di due persone che si incontrano più volte nel corso degli anni, ma che la vita continua a separare impedendogli di trasformare quella storia d'amicizia in qualcosa di più.

: disponibile al cinema, la storia d'amicizia di due persone che si incontrano più volte nel corso degli anni, ma che la vita continua a separare impedendogli di trasformare quella storia d'amicizia in qualcosa di più. Povere creature : disponibile al cinema, adattamento dell'omonimo romanzo fantasy diretto da Yorgos Lanthimos e con protagonista Emma Stone.

: disponibile al cinema, adattamento dell'omonimo romanzo fantasy diretto da Yorgos Lanthimos e con protagonista Emma Stone. La zona d'interesse: disponibile al cinema, adattamento dell'omonimo romanzo di Martin Amis.

Per altri contenuti vi ricordiamo che in queste ore Oppenheimer ha vinto anche il PGA Award, chiudendo presumibilmente tutti i giochi in vista degli Oscar 2024.