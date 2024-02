Oscar 2024, Greta Gerwig sul flop di Barbie: 'Ci speravo per Margot Robbie'

Le votazioni agli Oscar 2024 sono ufficialmente aperte, e in queste ore la regista Greta Gerwig ha commentato la cosiddetta 'snobbatura' di Barbie alla prossima edizione degli Academy Awards.

Posto che il film è comunque riuscito ad ottenere una nomination all'Oscar per il miglior film dell'anno, statuetta che essendo assegnata ai produttori vede tra le candidate l'attrice protagonista Margot Robbie, Greta Gerwig si è detta dispiaciuta essenzialmente per la star, come rivelato dall'autrice nel corso di una nuova intervista con il Time:

"Certo che speravo in una candidatura per Margot. Ma comunque sono semplicemente felice che potremo essere tutti lì insieme per condividere quella serata." Il film è stato nominato come miglior film e Ryan Gosling e America Ferrara hanno ricevuto nomination per i loro ruoli secondari. E, nonostante non sia riuscita a entrare nella corsa dei registi quest’anno – Gerwig era stata precedentemente nominata nel 2020 per la regia di “Piccole Donne” – l'autrice è comunque in corsa nella categoria Miglior sceneggiatura non originale insieme al marito Noah Baumbach. "La madre di un nostro amico mi ha detto: 'Non posso credere che non sei stata nominata'. Io ho risposto: ‘Ma sono nominata’. Ho avuto una nomination all’Oscar.’ Insomma, non c'è motivo di sentirsi tristi".

A questo proposito, il nome di Greta Gerwig è comparso anche tra le nomination ai WGA Awards 2024.