Oscar 2024, la gaffe di Al Pacino in realtà era uno sketch: 'Lo hanno voluto i produttori'

I fan degli Oscar hanno criticato Al Pacino per il caotico annuncio del vincitore del Miglior film dell'anno, il premio più atteso e importante della serata, ma in queste ore la star de Il padrino e Heat ha rotto il silenzio sull''incidente' rigettando ogni responsabilità.

Secondo l'attore, infatti, la decisione di non nominare uno per uno tutti i dieci candidati a Miglior Film, una scelta che ha fatto storcere il naso di molti, è stata presa direttamente dai produttori degli Oscar, che gli hanno chiesto di proclamare il vincitore - Oppenheimer - in quel modo:

"Sembra che ci sia stata qualche controversia sul fatto che io non abbia menzionato tutti i film prima di annunciare il vincitore", ha detto Pacino in una dichiarazione ufficiale rilasciata in queste ore. “Voglio solo che sia chiaro che non era mia intenzione ometterli, ma si è trattato di una scelta dei produttori: visto che i dieci film sono stati evidenziati singolarmente durante tutta la cerimonia con vari filmati celebrativi, hanno ritenuto che non fosse necessario riperterli. Sono stato onorato di prendere parte alla serata e ho scelto di seguire le indicazioni che mi erano state fornite, ma mi rendo conto che essere nominato è un momento importante nella vita di una persona e non essere pienamente riconosciuto è offensivo e doloroso. Lo dico come qualcuno che si relaziona profondamente con registi attori e produttori, quindi mi dispiace moltissimo per coloro che sono stati offesi da questa svista, ed è per questo che ho ritenuto necessario fare questa dichiarazione."

