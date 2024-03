Oscar 2024: Gabriele Salvatores è dispiaciuto per Matteo Garrone

Gabriele Salvatores si è recentemente espresso sugli esiti degli Oscar 2024, in particolare sulla mancata vittoria di "Io Capitano" come miglior film internazionale.

Il regista italiano ha commentato la sconfitta di Matteo Garrone agli Oscar 2024 con grande affetto: "Ha vinto già arrivando lì. È come arrivare ai calci di rigore dopo una bellissima partita, il film è bellissimo". Garrone si era già mostrato realista su Io Capitano e la sua possibile vittoria agli Oscar, ma comunque questo non ha smorzato l'entusiasmo del pubblico italiano.

Secondo Salvatores, uno dei motivi per cui il film sia passato in sordina rispetto ad altri può essere dovuto al tema dell'immigrazione, sentito in maniera differente, sebbene oltreoceano il film sia stato apprezzato molto: già Joaquin Phoenix aveva dichiarato di aver amato Io Capitano.

Dopo la presentazione alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, il lungometraggio ha fatto molta strada per arrivare fino a Los Angeles. Per quanto Garrone non abbia ricevuto la statuetta, comunque la candidatura ha rappresentato un importante riconoscimento internazionale. Nella notte degli Oscar tutta Italia ha fatto il tifo per il regista e, a tal proposito, Salvatores ha aggiunto: "La mancata statuetta non è un'ingiustizia, ma dispiace".

