Oscar 2024, frecciatina di Whoopi Goldberg a Barbie: 'Non si può candidare tutti'

Le mancate nomination di Barbie hanno fatto infuriare perfino Stephen King, ma qualcuno come Whoopi Goldberg ha offerto un punto di vista molto differente sulla situazione (e la polemica) del momento.

L'amatissima vincitrice dell'EGOT, apparendo durante l'episodio di The View, ha commentato le nomination agli Oscar 2024, e nello specifico ha espresso la sua schietta opinione sulla situazione di Barbie. Ci sono state molte lamentele circa le mancate candidature di Greta Gerwig come miglior regista e di Margot Robbie come miglior attrice, ma per Whoopi Goldberg non ha senso farla così tragica: "Vi do una notizia: non possono vincere tutti", prima di aggiungere: "Non si tratta di un affronto o di mancanza di rispetto. È questo che vorrei sottolineare. Non si tratta di élite, è l’intera famiglia dell’Academy a votare per le nomination per i migliori film. Votiamo tutti per il miglior film, tutti. Semplicemente, a volte non ottieni tutto quello che vorresti ottenere."

Whoopi Goldberg, che in precedenza aveva vinto un Oscar come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in Ghost del 1990, ha detto: “Nessuno si deve sentire oltraggiato, bisogna tenere a mente questa cosa: non tutti possono essere nominati, e non tutti possono vincere un premio. I film che ami tu potrebbero non piacere alle altre persone che votano."

Insomma, è il gioco degli Oscar: l'anno scorso, tanto per non andare troppo in là con gli anni, né James Cameron né Joseph Kosinski sono stati nominati alla miglior regia per Avatar: La via dell'acqua e Top Gun: Maverick, due film nominati invece a miglior film dell'anno e con incassi anche superiori a Barbie.