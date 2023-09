Oscar 2024, ecco i film candidati da Regno Unito e Francia: c'è una grossa sorpresa

A poche ore dall'annuncio di Io capitano come portabandiera dell'Italia agli Oscar 2024, anche Regno Unito e Francia scendono in campo in vista della 96esima edizione degli Academy Awards con due scelte particolarmente avvincenti.

Il Regno Unito ha deciso di selezionare The Zone of Interest di Jonathan Glazer: poiché il film, vincitore del Grand Prix e del premio FIPRESCI a Cannes 2023, è stato finanziato con denaro britannico, e principalmente in tedesco, è idoneo alla sezione, e la scelta appare quantomai sensata. Al contrario, arriva inaspettata e clamorosamente sorprendente la decisione della Francia di scegliere The Taste of Things di Trần Anh Hùng come candidato all'Oscar per il miglior film internazionale, rigettando così il vincitore della Palma d'Oro a Cannes Anatomy of a Fall di Justine Triet, alla vigilia considerato il principale front-runner per l'Oscar di categoria: una mossa a dir poco inattesa, che non è stata accolta particolarmente bene dai colleghi giornalisti francesi.

Una possibile spiegazione? La Francia ha riorganizzato il comitato di selezione quest'anno, e la decisione di non puntare sul film vincitore di Cannes potrebbe essere letta come una bocciatura del direttore creativo di Cannes Thierry Fremaux. Con Anatomy of a Fall il paese sperava di tornare a vincere il primo Oscar internazionale/straniero in oltre 30 anni, ma avrà le stesse possibilità con The Taste of Things? Con circa il 60% di dialoghi in francese e il 40% in inglese, Anatomy of a Fall sarebbe stato idoneo all'Oscar, ma il comitato di selezione francese ha deciso di scegliere un film parlato al 100% in francese.

Comunque, la corsa per il miglior film internazionale agli Oscar è sempre più appassionante e meno scontata. Ecco i principali favoriti che dovrebbero rientrare nelle shortlist degli Oscar:

The Taste of Things (France)

The Zone of Interest (UK)

Fallen Leaves (Finland)

Perfect Days (Japan)

The Teacher’s Lounge (Germany)

About Dry Grasses (Turkey)

Io Capitano (Italy)

Four Daughters (Tunisia)

The Settlers (Chile)

The Promised Land (Denmark)

20 Days in Mariupol (Ukraine)

Godland (Iceland)

