Oscar 2024, questo film è stato appena esentato dagli scioperi SAG-AFTRA

Gli Oscar 2024 non avranno solo nuove regole per le nomination a Best Picture, che hanno già suscitato parecchie polemiche, ma saranno accompagnati da una stagione dei premi la cui partita dovrà necessariamente essere giocata entro i confini stabiliti dagli scioperi del sindacato SAG-AFTRA.

Come vi abbiamo già spiegato in precedenza, infatti, a causa degli scioperi del sindacato degli attori le star che fanno parte dell'associazione non possono fare pubblicità ai film prodotti e distribuiti dagli studios, cosa che ad esempio ha costretto il Festival di Venezia a tappeti rossi e conferenze stampa meno scintillanti del sole (il film vincitore del Leone d'Oro Povere Creature!, ad esempio, non ha potuto contare sulla presenza al Lido della protagonista Emma Stone, che non ha rilasciato neppure un'intervista né prima né dopo la consegna del premio). Chiaramente nelle prossime settimane la stagione dei premi entrerà nel vivo, come ogni anno, ma a differenza delle passate edizioni gli attori saranno messi da parte...almeno fino a che gli scioperi non saranno terminati.

Un'eccezione - com'è stato per Ferrari di Michael Mann sempre a Venezia - è rappresentata da Past Lives, film A24 per il quale SAG-AFTRA ha concesso un 'lasciapassare' che permetterà agli attori di rilasciare interviste a favore della campagna promozionale: questo perché la A24 ha già acconsentito a tutte le richieste avanzate dal sindacato attori, motivo per il quale nelle prossime settimane anche altri film dello studio - come Priscilla, The Zone of Interest e Dream Scenario - godranno di questa speciale esenzione.

Staremo a vedere come evolverà la situazione. Di certo si preannuncia una stagione dei premi - e un'edizione dei Premi Oscar - molto diversa dal solito.