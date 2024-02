Oscar 2024, una grande favorita non si aspetta nulla:'Ho già vinto così'

Mancano meno di due settimane all'evento culmine della stagione dei premi a Hollywood, la Notte degli Oscar, che si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 10 e l'11 marzo. Presentata da Jimmy Kimmel, la prestigiosa serata sarà il consueto ritrovo delle più importanti star del cinema americano.

Una delle categorie che sembrano più sbilanciate è quella dedicata alla miglior attrice non protagonista. Da'Vine Joy Randolph, star di The Holdovers, si è distinta come la favorita sin dalle prime fasi della stagione dei premi, accaparrandosi praticamente tutti i premi possibili.



Nel fine settimana ha aggiunto alla propria bacheca anche il SAG Award e l'Indipendent Spirit Award. L'attrice nel film di Alexander Payne interpreta Mary Lamb, la cuoca della Barton Academy, una scuola del New England nel 1970. Su Everyeye trovate la recensione di The Holdovers.



Interpellata sull'imminente Notte degli Oscar, Da'Vine Joy Randolph ha dichiarato di non essere assolutamente preoccupata per l'esito della serata:"Non mi aspetto nulla. Non scommetto su nulla. Sono solo felice di essere stata invitata nell'edificio. Per me, ho già vinto, perché ho guadagnato il vostro rispetto. Questo è ciò che più conta per me".



Inizialmente interessata al teatro dopo gli studi a Yale, Randolph si è sentita in seguito attratta dal cinema indipendente:"All'epoca ero molto concentrata sul teatro, Yale è una scuola orientata al teatro. Ho ricevuto un'ottima formazione, posso dire con modestia che avevo buon gusto. Sapevo che se mai avessi fatto cinema, sarebbe stato probabilmente cinema indipendente perché avevo buon gusto. È lì che si trovano più probabilmente storie realistiche con personaggi completamente realizzati".

Ecco tutti i candidati ai premi Oscar 2024.