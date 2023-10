Oscar 2024, per EW Oppenheimer può battere il record di nomination e arrivare a 15

Qualche tempo fa su Everyeye abbiamo posizionato Oppenheimer tra i principali favoriti per gli Oscar 2024, ma in queste ore - mentre la stagione dei premi si prepara ad entrare nel vivo - Entertainment Weekly ha rotto gli indugi con una previsione a dir poco coraggiosa.

Secondo la celebre rivista hollywoodiana, infatti, Oppenheimer potrebbe ottenere 15 nomination agli Oscar 2024, stabilendo un nuovo record all time: come forse saprete, infatti, ad oggi nella storia quasi centenaria degli Oscar il maggior numero di nomination ottenute da un film in una singola edizione è 14, una cifra raggiunta solo da tre film - Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Per EW, il biopic scritto e diretto da Christopher Nolan potrebbe superare questo primato, sfondando il tetto delle 15 nomination.

"Penso che otterrà un sacco di premi tecnici, o almeno li prenderà in nomination", ha sostenuto il caporedattore di EW Patrick Gomez nell'ultimo episodio del podcast The Awardist: la candidature per miglior film, regista, sceneggiatura adattata e attore protagonista a Cillian Murphy sembrano una garanzia, ma le altre? "Si potrebbe riempire l'intera categoria degli attori non protagonisti con i potenziali candidati di questo film, ma mi azzarderei ad indovinarne almeno uno, forse anche due. E penso che Emily Blunt abbia ottime possibilità anche come attrice non protagonista."

Tra le nomination ai premi tecnici potrebbero esserci la fotografia, il suono, il montaggio, la scenografia e i costumi. La colonna sonora del film - di Ludwig Göransson, già vincitore dell'Oscar per la colonna sonora di Black Panther - ha anche una buona possibilità di fare (e siamo a 11 candidature). Se anche il trucco dovesse ottenere una nomination, ciò farebbe salire il totale a 12 nomination, e anche escludendo una nomination per gli effetti visivi (sebbene gli Oscar tendano spesso a nominare un film con effetti visivi 'invisibili') a quel punto basterebbero due nomination tra i non protagonisti per pareggiare Eva contro Eva, Titanic e La La Land, tre nomination per superarli e stabilire il record storico di 15 nomination: una nomination a Robert Downey Jr. sembra scontata (e siamo a 13 'certe'), ma Gomez sostiene che anche Matt Damon e Florence Pugh potrebbero rientrare nel giro delle nomination...portando il film al nuovo primato. "Oltre a Cillian Murphy, Matt Damon è l'altro personaggio fisso del film e fa un grande lavoro, può arrivare in nomination. Per quanto riguarda Florence Pugh, invece, lei meriterebbe una nomination ogni anno, anche se non ha fatto nessun film. Secondo me non sarebbe assurdo nominarla."

