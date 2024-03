Oscar 2024, Emma Stone con il vestito rotto alla premiazione: 'Colpa di I'm Just Ken'

Quando si sale su un palco importante come quello del Dolby Theatre si spera di essere impeccabili, e d'altronde quando si parla di una come Emma Stone viene da dare per scontato che la cosa non richieda troppo sforzo: anche alla star di Povere Creature possono però capitare degli inconvenienti, proprio come accaduto stanotte.

Dopo essersi persa la premiazione di Povere Creatore con l'Oscar per il Miglior trucco e acconciatura, Stone è stata infatti chiamata a ritirare la sua statuina per la Miglior attrice protagonista: un momento magico che la povera Emma ha però dovuto vivere con una certa apprensione per il suo abito strappatosi pochi minuti prima.

"Ragazzi, il vestito si è rotto. Penso che sia successo durante I'm Just Ken, ne sono abbastanza sicura" sono state le parole con cui una Emma Stone in lacrime e praticamente senza voce si è presentata sul palco, indicando alle attrici incaricate di presentarla uno strappo creatosi sul retro del vestito: fatale è stata, evidentemente, la già citata esibizione di Ryan Gosling, che scendendo in platea ha coinvolto anche la sua co-star di La La Land in un breve momento karaoke sulle note della sua canzone di Barbie. Un siparietto che ha reso ancora più indimenticabile la seconda vittoria di Emma Stone nella stessa categoria: siamo sicuri, d'altronde, che non basterà un vestito strappato a rovinare alla strepitosa Emma il ricordo di questa serata!