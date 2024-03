Oscar 2024, Emma Stone si è persa la premiazione di Povere Creature! L'esilarante video

La Notte degli Oscar è un momento bellissimo per chi lo vive dall'interno, magari nella speranza di vedere il proprio film trionfare in questa o quella categoria: al netto dell'hype, però, anche i grandi protagonisti di Hollywood hanno bisogno di sgranchirsi le gambe ogni tanto... Ma in questo caso è importante scegliere il momento adatto!

L'ha imparato a sue spese Emma Stone, che prima di vincere l'Oscar come Miglior attrice protagonista (a proposito, qui trovate l'elenco completo dei vincitori degli Oscar 2024) ha infatti scelto evidentemente uno dei peggiori momenti possibili per fare un piccolo break: quello in cui i suoi colleghi di Povere Creature salivano sul palco a ricevere l'Oscar per il Miglior trucco e acconciatura!

In un video che ha fatto immediatamente il video dei social vediamo infatti la nostra Emma immersa in una rilassatissima chiacchierata nella hall del Dolby Theatre, quando ecco che, voltandosi per puro caso, l'attrice si accorge della presenza sul palco dei membri della sua crew! La reazione è di quelle esilaranti, con Stone che in preda a una crisi di sensi di colpa cerca di farsi strada per assistere alla premiazione dagli schermi: siamo sicuri che la prossima volta la protagonista del film di Yorgos Lanthimos si informerà meglio sul programma della serata prima di concedersi una meritata sosta al bar!