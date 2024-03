Oscar 2024: Emma Stone insulta Jimmy Kimmel? Il labiale mette il dubbio

Secondo alcuni spettatori della cerimonia degli Oscar 2024, l'attrice Emma Stone avrebbe insultato sottovoce il presentatore Jimmy Kimmel. Attraverso una ripresa "incriminata", c'è chi sostiene che l'attrice abbia criticato aspramente una battuta del conduttore su "Povere Creature!" e ci sarebbe un video a dimostrarlo, ma andiamo nel dettaglio.

Non è la prima volta che la conduzione della cerimonia degli Academy Awards viene affidata a Jimmy Kimmel: il presentatore conta ben tre presenze agli Oscar e non ha risparmiato nessuno nel monologo di introduzione (tra l'altro Kimmel si trova sotto accusa per una battuta contro Robert Downey Jr.).



Emma Stone non sembra aver gradito l'ironia del conduttore. L'attrice statunitense, che ha ricevuto l'Oscar come miglior protagonista, si trova al centro di un dibattito online: non è stato il vestito rotto alla premiazione di Emma Stone ad attirare l'attenzione di internet, bensì un video in cui l'interprete sembra sussurrare al marito Dave McCary un'offesa rivolta contro Kimmel.

L'indignazione di Stone, secondo chi sostiene che abbia effettivamente pronunciato l'insulto, è arrivata subito dopo la fine del discorso su Povere Creature!. Il conduttore avrebbe insinuato che il film, che è valso all'attrice la sua seconda statuetta dorata, sia unicamente incentrato sul sesso. Tuttavia, l'inquadratura che riprende Stone insieme al marito è troppo breve per dare una sentenza definitiva e il dibattito è destinato a rimanere aperto.