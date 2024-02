Oscar 2024, Emma Stone e il cane di Anatomia di una caduta star al pranzo dei candidati

Si è svolto al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles l'annuale pranzo dei candidati ai premi Oscar. L'evento è stato inaugurato da DeVon Franklin, membro del Board dei Governors, annunciando la lista dei partecipanti, a partire dalla compositrice Laura Karpman di American Fiction, e concludendo con Robert Downey Jr. per Oppenheimer.

La scena dell'evento è stata completamente rubata da Messi. Non si tratta del fuoriclasse ex Barcellona ora all'Inter Miami ma del cagnolino tra i protagonisti del film Anatomia di una caduta di Justine Triet, nel quale compare nel ruolo di Snoop. Il cane ha catturato l'attenzione di tutti i presenti, in particolare di Ryan Gosling, America Ferrera e Billie Eilish.



Ma non solo, perché anche Emma Stone, candidata all'Oscar quale miglior attrice protagonista per Povere creature! è stata acclamata nel corso del pranzo tra star. Su Everyeye è disponibile la recensione di Povere creature! di Yorgos Lanthimos, con protagonisti Emma Stone e Mark Ruffalo.



L'attrice è una delle principali interpreti di questa stagione dei premi e potrebbe conquistare il suo secondo Oscar in carriera dopo quello raggiunto per La La Land.

Emma Stone è stata candidata per quattro volte agli Academy Award e potrebbe consolidare il proprio status a Hollywood, dove da tempo è ormai una delle attrici maggiormente affermate. Se ve la siete persa, ecco la lista dei candidati ai premi Oscar 2024.