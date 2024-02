Oscar 2024, Emily Blunt demolisce gli stereotipi e parla della cacca del suo cane

Emily Blunt ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar grazie al ruolo di Kitty Oppenheimer nel film di Christopher Nolan, Oppenheimer, ma l'attrice ha saputo della candidatura in un contesto meno hollywoodiano di quel che si pensi. A confessarlo è stata la stessa Blunt in un'intervista a Josh Horowitz.

Emily Blunt si sarà immaginata per anni il momento in cui avrebbe potuto ricevere una delle notizie più importanti nella carriera di un'attrice. Ma la realtà ha superato la fantasia e Blunt, fregandosene delle convenzioni di Hollywood, ha dimostrato grande ironia raccontando in che modo venne a sapere della nomination:"Tutto questo, come le anticipazioni, è piuttosto spaventoso. Penso che cerchi soltanto di non ascoltare le chiacchiere perché possono essere basate su fondamenta fragili, a volte. E così quando è successo, ed è successo in maniera così diffusa per tutti noi nel film e ogni membro della troupe, è stato magico. Ho avuto un breve attimo di pianto in mezzo a Brooklyn, un breve singhiozzo subito dopo aver raccolto le feci del mio cane" ha ironizzato l'attrice. Recuperate tutte le nomination agli Oscar 2024.



Un momento condiviso anche insieme al marito John Krasinski. Con grande senso dell'umorismo ha dichiarato:"È stato perfetto, ha pianto molto anche lui, dopo avermi aiutato con le feci. Credo che siamo andati a buttarle nella spazzatura e poi abbiamo pianto insieme".

Emily Blunt ha parlato anche del suo personaggio nel film, Kitty Oppenheimer:"Credo ci fosse così tanto di lei con cui empatizzavo. L'idea di quell'eccezionale cervello sprecato e in decadenza sull'asse da stiro, la rabbia e il rancore che fermentavano. In un certo senso ha lottato contro il sistema meglio che poteva ma c'è così tanto che credo potesse fare, e poi ha sposato quest'icona e chiaramente lo adorava, lo amava, lo supportava, era lì, una forza enormemente stabilizzatrice nella sua vita eppure così instabile. Credo abbia sofferto per lui ma a proprio discapito".



