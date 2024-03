Oscar 2024: il discorso di Jonathan Glazer denunciato da quasi 500 creativi ebrei

Dopo il discorso di Jonathan Glazer ai Premi Oscar 2024 conseguente alla vittoria del suo film “La zona d’interesse” nella categoria “miglior film internazionale” si sono scatenate numerose polemiche.

A proseguire la battaglia contro il regista britannico (qui trovare la nostra recensione de La zona di Interesse) ci ha pensato un gruppo di circa 450 creativi di origine ebrea che hanno firmato una lettera aperta che recita:

“Siamo creativi, dirigenti e professionisti di Hollywood ebrei. Rifiutiamo che la nostra ebraicità venga dirottata allo scopo di tracciare un'equivalenza morale tra un regime nazista che ha cercato di sterminare una razza di persone e una nazione israeliana che cerca di evitare il proprio sterminio. Ogni morte di civili a Gaza è tragica. Israele non sta prendendo di mira i civili. Sta prendendo di mira Hamas. Il momento in cui Hamas rilascerà gli ostaggi e si arrenderà sarà il momento in cui questa guerra straziante finirà. Questo è vero fin dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre. L'uso di parole come "occupazione" per descrivere un popolo ebraico indigeno che difende una patria che risale a migliaia di anni fa e che è stata riconosciuta come Stato dalle Nazioni Unite, distorce la storia. Dà credito alla moderna diffamazione del sangue che alimenta un crescente odio antiebraico in tutto il mondo, negli Stati Uniti e a Hollywood. L'attuale clima di crescente antisemitismo non fa che sottolineare la necessità dello Stato ebraico di Israele, un luogo che ci accoglierà sempre, come nessuno Stato fece durante l'Olocausto descritto nel film di Glazer.”

IL SIGNORE DEGLI ANELLI - TRILOGIA EXTENDED RIMASTERIZZATA (BS) è uno dei più venduti oggi su